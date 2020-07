Zehnkampf-Olympiasieger : Bewegende Trauerfeier für Willi Holdorf

Kiel Mit einer emotionalen Trauerfeier haben Verwandte, Freunde, ehemalige Aktive und Sportfunktionäre am Dienstag Abschied von Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf genommen.

Auf einem Gut in der Nähe seiner Heimatgemeinde Achterwehr (Schleswig-Holstein) würdigten sie das Leben und die Verdienste des ersten deutschen Goldmedaillengewinners in der Königsdisziplin der Leichtathletik.

Der Olympiasieger von Tokio 1964 war am vergangenen Sonntag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit zuhause in Achterwehr gestorben. Als erster Deutscher krönte sich Holdorf am 19. Oktober 1964 zum Olympiasieger im Zehnkampf. Nach ihm gelang dies bis dato nur dem damaligen DDR-Leichtathleten Christian Schenk 1988 in Seoul. Nach seinem Coup wurde Holdorf zum „Sportler des Jahres“ gewählt und 2011 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.