Olympiasiegerin : Dahlmeier bei Berglauf-WM auf Platz 27: „Extrem hart“

Villa la Angostura Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat ihr Debüt bei der Berglauf-Weltmeisterschaft auf dem 27. Platz beendet.

Acht Monate nach ihrem letzten Weltcup-Rennen in der Loipe bewältigte die 26 Jahre alte Bayerin die 42-Kilometer-Distanz mit einer Höhenmeter-Differenz von 2100 Metern in 4:20:27 Stunden. Den Titel holte sich die Rumänin Cristina Simion in 3:49:57 Stunden vor den Französinnen Adeline Roche und Blandine L'Hirondel.