Vorschau : Das bringt der Tag bei der Leichtathletik-WM in Doha

Doha Bei der ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaft seit 2003 ohne Superstar Usain Bolt greifen seine Nachfolger nach der Sprint-Krone: Wer ist der schnellste Mann der Welt?

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting muss sich steigern, wenn er das Finale erreichen will. Seit seinem Triumph 2016 in Rio de Janeiro hat der 29 Jahre alte Berliner keinen großen Wurf mehr gelandet. Bei der Heim-EM 2018 flog er in der Ausscheidung raus. Die Magdeburger Martin Wierig, der Anfang August zum ersten Mal deutscher Meister wurde, und Daniel Wrobel hoffen ebenfalls auf den Einzug ins Finale. Top-Favorit ist der Schwede Daniel Stahl.

Heiß her geht es in den beiden längsten WM-Wettbewerben auf den Straßen der Hauptstadt Katars: 50 Kilometer müssen die Geher mitten in der Nacht zurücklegen, Männer und Frauen. Das deutsche Trio Carl Dohmann, Jonathan Hilbert und Nathaniel Seiler möchte so lange wie möglich mithalten. Titelverteidiger Johann Diniz dürfte auch diesmal ganz vorn mit dabei sein. Schneller als der Franzose (3:37:43 Stunden) war in diesem Jahr noch keiner. Bei den Frauen ist keine DLV-Spezialistin dabei. Die schnellsten Geherinnen dieser Saison kommen aus China.