Hype um WM-Held Kaul : „Der perfekte Zehnkampf war es nicht“

Doha Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul erwies sich nach der Rückkehr aus Doha auch im Marathon der Ehrungen, Feiern und Interviews als unerschöpflicher, sympathischer Held.

„Ich nehme das alles in mich auf, genieße den Moment und hoffe, dass es jetzt so weitergeht“, sagte der 21 Jahre alte Lehramtsstudent im ZDF-„Sportstudio“ angesichts des Hypes in der Heimat und mit Blick auf die Olympische Spiele in Tokio. „Im Sport gibt es aber keine Garantien. Deshalb ist es umso wichtiger, das jetzt zu feiern, was man geschafft hat.“