Dank Frauen-Power : Deutsche Leichtathleten noch Zweite bei Team-EM

Bydgoszcz Weitsprung-Ass Malaika Mihambo deklassierte die Konkurrenz, Kugelstoß-Mama Christina Schwanitz war im Ring nicht zu schlagen, und Hanna Klein lief über 5000 Meter allen davon.

Dank geballter Frauen-Power haben Deutschlands Leichtathleten bei der Team-Europameisterschaft in Bydgoszcz den zweiten Platz belegt. Der entthronte Titelverteidiger musste mit 317,5 Punkten nur Gastgeber Polen (345) den Vortritt lassen. Dritter wurde Frankreich (316,5).

„Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir noch so weit nach vorne gerückt sind“, sagte Mihambo. Und DLV-Cheftrainer Alexander Stolpe lobte: „Das war eine große Aufholjagd.“ Nach zwei von drei Wettkampftagen hatte das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nur auf Rang fünf gelegen.

Für das Glanzlicht sorgte Mihambo, die im Weitsprung mit 7,11 Metern einen überzeugenden Erfolg feierte und ihre Medaillenambitionen für die Weltmeisterschaften vom 28. September bis 6. Oktober in Doha eindrucksvoll untermauerte. „Ich denke schon, dass ich die Form halten kann, denn im Kraftbereich bin ich noch gar nicht am Maximum“, sagte die 25-Jährige. „Es sieht gut aus im Trainingsplan.“

Titelkämpfe in Doha

Titelkämpfe in Doha : Denkzettel für Olympiasieger: Harting fehlt im WM-Aufgebot

Eine gute Vorstellung lieferte Klein über 5000 Meter ab. In einem taktischen Rennen spielte die 26-Jährige ihre Stärken auf der Schlussrunde aus und lief in 15:39,00 Minuten als Erste durch das Ziel. „Das Rennen war wie erhofft nicht so schnell. Auf den letzten 300 Metern ist alles aufgegangen“, sagte Klein.