Stabhochspringen : Duplantis startet bei Golden Spike in Ostrava

Duplantis startet bei Golden Spike in Ostrava

Ostrava Stargast des traditionsreichen Leichtathletik-Meetings Golden Spike ist in diesem Jahr der Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis.

Der schwedische Weltrekordhalter wird am 19. Mai im tschechischen Ostrava (Ostrau) erwartet, wie die Veranstalter bekanntgaben. Für den 21-Jährigen wird es das erste diesjährige Stadionevent in Europa sein. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung dürfen trotz Corona-Pandemie 1500 Zuschauer beim 60. Golden-Spike-Treffen dabei sein. Duplantis hatte im Februar in der Halle die Marke von 6,18 Metern übersprungen.