Olympische Spiele : „Echt? Wahnsinn!“: Kristin Pudenz holt Diskus-Silber

Tokio Diskuswerferin Kristin Pudenz beschert den deutschen Leichtathleten in Tokio die erste Medaille. Überraschend holt sich die Potsdamerin Silber. Es ist die erste Medaille für die deutschen Diskuswerferinnen seit 25 Jahren.

Irgendwie folgte die Athletin in dieser denkwürdigen Nacht dem Motto, das sie sich auf die obere Hälfte ihres rechten Wurfarms hat tätowieren lassen: „How we survive is what makes us who we are“. Das heißt so viel wie: „Wie wir überleben, macht uns zu dem, was wir sind.“