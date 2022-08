Leichtathletik-EM : EM-Zweiter Lita Baehre will Duplantis überflügeln

EM-Zweiter Lita Baehre will Duplantis überflügeln

Starke Ambitionen: EM-Zweiter Lita Baehre will als nächstes den Weltrekordler Duplantis schlagen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Der Leverkusener Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre hat bei der EM Silber gewonnen. Doch er will mehr, nämlich den Weltrekordler Armand Duplantis übertreffen und der Beste werden.

Bo Kanda Lita Baehre hat nach dem EM-Silbergewinn in München dem Super-Stabhochspringer Armand Duplantis den Kampf um die Vorherrschaft in der Welt angesagt.

„Ich brenne dafür, dass ich der Beste werde“, kündigte der 23-jährige Leverkusener nach dem ersten Medaillengewinn bei einem internationalen Titelkampf am Samstagabend an. Schon im Olympiastadion von 1972 hat er den schwedischen Weltrekordler herausgefordert - ohne ihn wirklich gefährlich zu werden. Am Ende verteidigte Duplantis fast schwerelos den Titel mit 6,06 Meter.