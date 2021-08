Leichtathletik : Europa-Comeback für Klosterhalfen - Vetter wird Zweiter

Paris Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen konnte bei ihrem ersten Rennen in diesem Jahr in Europa noch nicht glänzen.

Beim Diamond League-Meeting in Paris erreichte die 24 Jahre alte Leverkusenerin und deutsche Rekordlerin über 3000 Meter in 8:36,70 Minute nur den 8. Platz. „Es hat Spaß gemacht. Ich bin lange vorne mitgelaufen, musste dann aber den Tribut zahlen“, kommentierte sie ihren Lauf. Von der Weltklasse-Siegeszeit von Francine Niyonsaba aus Burundi, die in 8:19,08 Minuten gewann, war die Deutsche weit entfernt. Klosterhalfen wird am 12. September beim Istaf in Berlin antreten und ihr Deutschland Comeback nach 771 Tagen geben.