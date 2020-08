Deutsche Meisterschaften : Ex-Zehnkämpfer Busemann: Atmosphäre „gespenstisch“

Braunschweig Der frühere Zehnkampf-Star Frank Busemann hat die Atmosphäre bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig als „irgendwie gespenstisch“ bezeichnet.

„Ich war ja darauf vorbereitet, ist unsere einzige Chance, deshalb find' ich das hier gut“, sagte der 45 Jahre alte ARD-Experte am Samstag zum Auftakt der Titelkämpfe ohne Zuschauer der Deutschen Presse-Agentur. „Aber gerade der erste 400-Meter-Hürdenlauf: Totenstille! So still, das war schon irgendwie gespenstisch.“