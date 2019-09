Sprint-Ass vor WM-Start : Gina Lückenkemper: „Die Beine fühlen sich gut an“

Fühlt sich für den Auftritt bei der Leichtathletik-WM in Katar gerüstet: Gina Lückenkemper. Foto: Sven Hoppe.

Doha Sprint-Star Gina Lückenkemper fühlt sich für den Auftritt bei der Leichtathletik-WM am Samstag in Katar gerüstet. „Ich denke, dass wir mich bestmöglich auf diese WM vorbereitet haben“, sagte die 22 Jahre alte Sportlerin des SCC Berlin.

Da ihre „Akkus“ nach den letzten Rennen so extrem leer gewesen seien, habe sie sich „gar kein konkretes Ziel“ gesteckt. „Fest steht aber: Ich bin im Training deutlich frischer unterwegs als beim letzten Rennen in Brüssel“, meint die WM-Sechste von 2017. „Die Beine fühlen sich gut an, das macht wirklich Lust auf mehr bei der WM.“