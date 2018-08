später lesen Zehnkampf Guter EM-Start für Abele: Platz vier nach 100 Metern FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Zehnkämpfer Arthur Abele hat einen guten Start in den Wettkampf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin erwischt. Der 32 Jahre alte Routinier vom SSV Ulm 1846 absolvierte zum Auftakt die 100 Meter in 10,86 Sekunden und lief damit die viertbeste Zeit. dpa