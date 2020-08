Saisonabbruch : Hindernis-Ass Krause will erstmal „definitiv nicht laufen“

Frankfurt/Main Weltklasseläuferin Gesa Krause will nach ihrem Saisonabbruch erst einmal zwei, drei Wochen „definitiv nicht laufen. Das brauchen meine Füße und Beine jetzt“.

Trotz der Corona-Krise hofft Krause auf ein Höhentrainingslager von November an in Kenia. Mit der Vorbereitung auf Olympia 2021 in Tokio will die Europameisterin im Oktober beginnen. „Man muss ja davon ausgehen, dass die Spiele stattfinden. Ich sehe das positiv. Aber natürlich habe ich auch Momente, in denen ich zweifle. Eine weitere Absage wäre eine Extremsituation“, sagte die Medaillenanwärterin.