Leichtathletik Hindernisläuferin Krause nach Babypause mit EM-Medaille

Anderthalb Monate vor den Olympischen Spielen lachte die Berlinerin Lückenkemper auch ohne Medaille. „Mit dem fünften Platz in Rom bin ich trotzdem völlig fein, weil das Niveau in Europa so angezogen hat. Der Hauptfokus liegt auf den Olympischen Spielen“, sagte die 27-Jährige. „Mit der Staffel sollten wir hier aber nochmal richtig Spaß haben.“ Beim Sieg der Britin Dina Asher-Smith in 10,99 kam die Münchner Doppel-Europameisterin Lückenkemper nach 11,07 Sekunden ins Ziel.