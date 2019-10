90-Meter-Speerwerfer : Hofmann: „Erst geht es um die Kohle, dann um den Sport“

Doha Der deutsche 90-Meter-Speerwerfer Andreas Hofmann kritisiert die Kommerzialisierung im Sport.

Gut findet der Europameisterschaftszweite, der bei der WM in Doha heute in der Qualifikation an den Start geht, die Idee der Finals. „Wenn sich mehrere Verbände zusammenschließen, könnte man ein paar Wochenenden im Sommer ähnlich wie im Winter verschiedene Sportarten mit ihren Weltcups zeigen“, sagte Hofmann mit Bezug auf die erstmals im August in Berlin zur gleichen Zeit ausgetragenen zehn deutschen Meisterschaften. „Da gibt es sicherlich Potenzial, das noch ausgeschöpft werden kann.“