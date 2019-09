Stabhochsprung-Ass : Holzdeppe: Nicht über Hitze bei WM in Katar aufregen

Holzdeppe: Nicht über Hitze bei WM in Katar aufregen

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe freut sich schon auf die WM in Katar. Foto: Michael Kappeler.

Doha Für den ehemaligen Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe ist die erwartete Hitze bei der Leichtathletik-WM in Katar (27. September bis 6. Oktober) kein Problem.

„Meine Meinung dazu ist, dass ich nicht verstehen kann, warum es eine Klimaanlage im Stadion gibt“, sagte der 29 Jahre alte Titelgewinner von 2013 im Interview des „Tagesspiegel“. „Die Wettkämpfe werden erst ab 17.30 Uhr stattfinden. Dann sind es in Doha um die 32 Grad, da war es in Deutschland bei manchen Wettkämpfen schon deutlich wärmer.“ Der Athleten vom LAZ Zweibrücken sieht „keinen Grund, warum man sich über die Temperaturen in Doha aufregen sollte“.