„Gute Entscheidung“ : IAAF-Chef Coe verteidigt WM-Vergabe nach Doha

Doha IAAF-Chef Sebastian Coe hat die Vergabe der 17. Leichtathletik-Weltmeisterschaften ins heiße Golf-Emirat Katar verteidigt und jegliche Kritik an den Titelkämpfen in Doha vermieden.

Die Organisatoren haben nach der vehementen Kritik an der vor allem an den ersten Tagen der Leichtathletik-WM geringen Zuschauerzahl im Khalifa-Stadion von Doha offizielle Besucherzahlen präsentiert. Ausverkauft war laut der am Sonntag veröffentlichten Statistik die WM-Arena nur beim Hochsprung-Triumph des katarischen Lokalmatadors Mutaz Barshim. Seinen Gold-Gewinn sahen am vergangenen Freitag 42.800 Zuschauer.