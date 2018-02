später lesen Leichtathletik IAAF erteilt weiteren zwei Russen Startrecht als neutrale Athleten Teilen

Die russischen Leichtathleten Maxim Afonin und Anna Krylowa haben vom Weltverband IAAF die Genehmigung erhalten, als neutrale Sportler in diesem Jahr an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Der Kugelstoßer und die Dreispringerin sind damit die Athleten 20 und 21, die im EM-Jahr 2018 startberechtigt sind, teilte die IAAF am Mittwoch mit. Dagegen seien entsprechende Anträge von weiteren 21 russischen Leichtathleten abgelehnt worden.