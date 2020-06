Leichtathletik-Meeting : Impossible Games in Oslo: Ingebrigtsen mit 2000-Meter-Rekord

Impossible Games in Oslo: Ingebrigtsen mit 2000-Meter-Rekord

Oslo Die Leichtathleten haben mit den Impossible Games in Oslo erstmals in der Corona-Krise einen internationalen Wettkampf bestritten.

Anstelle des geplanten Diamond-League-Meetings traten einige wenige Asse im Bislett-Stadion ohne Zuschauer an. Dabei gelang Norwegens Toptalent Jakob Ingebrigtsen - begleitet von seinen Brüdern Henrik und Filip - in 4:50,01 Minuten ein europäischer Rekord über die sehr selten gelaufenen 2000 Meter. Parallel dazu rannten vier Kenianer in Nairobi die gleiche Distanz - und waren langsamer. Timothy Cheruiyot als Schnellster benötigte 5:03,05 Minuten.