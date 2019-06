Siegchancen in Ratingen : Jagd nach Olympia-Norm: Zehnkämpfer Kazmirek führt

Ratingen Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat für eine erfolgreiche Jagd nach der Olympia-Norm am ersten Wettkampftag in Ratingen eine gute Grundlage geschaffen.

Kazmirek, der mit 8224 Punkten schon die Norm für die WM Ende September in Doha/Katar beim ersten Qualifikationsmeeting in Götzis übertroffen hatte, strebt mehr als 8300 Zähler an. Das ist die Mindestanforderung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.