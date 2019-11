Para-WM in Dubai : Johannes Floors nun schnellster Stelzensprinter

Dubai Schon im Vorlauf der Para-WM in Dubai stellte Johannes Floors einen ganz besonderen Weltrekord auf. Seit Sonntag ist er der „neue Blade Runner“, der schnellste Stelzen-Sprinter, den es je über 100 Meter gab. Und der 24-Jährige hat eine ganz besondere Geschichte.

All das hat den „immer schon sportverrückten“ Johannes, der als Kind vor der Schule mit dem Fahrrad in Schwimmbad fuhr, „weil Schwimmen und Radfahren gingen“, zu einem internationalen Aushängeschild des Para-Sports gemacht. Und das in den Klassen ist, in denen bis zu seinem tiefen Fall der später inhaftierte „Blade Runner“ Oscar Pistorius dominierte. Weshalb Floors öfter auch als „neuer Blade Runner“ betitelt wird.