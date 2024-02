Mit 24 Jahren „Juwel“: Marathon-Star Kiptum stirbt bei Autounfall

In Valencia hatte Kiptum im Dezember 2022 einen inoffiziellen Debüt-Weltrekord von 2:01:53 Stunden erreicht, dann gewann er sensationell den London-Marathon in 2:01:25 Stunden. Der Wunderläufer hatte danach direkt angekündigt, dass er den Weltrekord angreifen möchte. Dies gelang ihm am 8. Oktober in Chicago. Im April wollte er in Rotterdam seinen ersten Marathon seit dem Rekordlauf absolvieren.