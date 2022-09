Interview Wie Karl-Hans Riehm seine erste Olympia-Teilnahme und das Attentat von München erlebt hat : Olympia-Teilnehmer Karl-Hans Riehm zum Terror der Spiele 1972 in München: „Das war ein Riesenschock, wir hatten Angst“

Der ehemalige Weltklasse-Hammerwerfer Karl-Hans Riehm. Foto: TV/Elfriede Riehm

Trier Der ehemalige Weltklasse-Hammerwerfer aus Konz gewährt Einblicke in sein Seelenleben 50 Jahre nach dem Terroranschlag.

(fan) Es waren seine ersten Olympischen Spiele: Der aus Konz stammende Hammerwerfer Karl-Hans Riehm erinnert sich an die fröhlich beginnenden Spiele 1972 in München und an das Attentat im olympischen Dorf. Im Interview mit TV-Redakteur Stefan Strohm schildert er seine Gefühle und Emotionen. Riehm wohnte unweit der israelischen Mannschaft im olympischen Dorf und erzählt, warum er nicht an der Trauerfeier und der Abschlussfeier teilnahm.

Herr Riehm, Sie waren jüngst bei den European Championships in München. Wer hatte Sie eingeladen? Wie waren die Stimmung und die Atmosphäre?

Info Zur Person: Karl-Hans Riehm Geboren am: 31. Mai 1951 in Konz, verheiratet mit seiner Frau Elfriede, zwei Kinder, Sohn Michael und Tochter Silvia. Größte sportliche Erfolge: 1984 Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, 4. Platz bei den Olympischen Spielen in Montreal, 10. Platz bei den Olympischen Spielen 1972 in München; Weltcupsieger 1977; Europacupsieger 1975, 1977 und 1979; zehnmal Deutscher Meister, dreimal Deutscher Juniorenmeister, zweimal Deutscher Jugendmeister; Weltrekorde 1975 (78,50 Meter) und 1978 (80,32 Meter); Deutscher Rekord 1980 (80,80 Meter).

KARL-HANS RIEHM Wir waren auf Initiative von Franz-Josef Kemper, Sylvia Schenk, Annegret und Manfred Richter mit etwa 40 Olympiateilnehmern von 1972 in München. Die Karten für das Sportereignis kamen vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), vom Verband hat sich aber keiner bei uns im Olympiastadion blicken lassen. Die Stimmung war grandios. Wir waren privat vor acht bis zehn Jahren einmal in München, da wirkte das Stadion ziemlich verwaist. Nun wurde die ganze Anlage für die Championships erneuert und renoviert. Das Publikum war grandios und international: Im Hotel sahen wir viele Franzosen und Spanier, im Stadion waren zudem auch viele Italiener und Ukrainer.

Hat Sie ihr Besuch im Olympiastadion an den fröhlichen Auftakt der Olympischen Spiele von 1972 erinnert? Was war ähnlich? Was war anders?

RIEHM Es war so fröhlich wie bei Beginn der Spiele 1972. Das waren die heitersten Spiele, die ich miterlebt habe. Nach dem Attentat in München wurden die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. Jetzt gab es wieder Rucksackkontrollen und Sicherheitspersonal, das war aber nicht übertrieben. Es gab wieder eine ähnliche Leichtigkeit wie damals. Wir waren den ganzen Tag im Stadion, abends hat Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter gewonnen. Vom Hammerwerfen hat man leider wenig gesehen, es war auch kein Deutscher dabei. Malaika Mihambo haben wir im Weitsprung bejubelt. Heute gehen die Athleten nach ihren Sprüngen oder Würfen direkt zu ihren Trainern und lassen sich beraten, zu unserer Zeit war das Coachen noch nicht erlaubt. Da bin ich einmal verwarnt worden.

Beschreiben Sie die Stimmung bei der Eröffnungsfeier 1972, bei der Sie im Olympiastadion dabei waren. Was machte das Münchner Flair aus?

RIEHM Für mich war es besonders, das erste Mal dabei zu sein, und mich als jüngster Hammerwerfer überhaupt mit 21 Jahren qualifiziert zu haben. Früher durften wir mit dem Sport ja kein Geld verdienen, nur dabei zu sein war schon toll. Man wusste ja nicht, ob man es noch mal schaffen würde. Es gab eine große Fröhlichkeit und Leichtigkeit, und im olympischen Dorf wurde viel geboten. Die Verpflegung war sensationell, man konnte rund um die Uhr essen, und auch kulturell wurde viel geboten wie etwa Jazz-Konzerte. Das Gleiche habe ich 1976 in Montreal auch noch mal erlebt.

Die Spiele begannen fröhlich und heiter – bis zum Attentat der palästinensischen Terroristen am 5. September, bei dem insgesamt 17 Menschen starben. Wie haben Sie davon erfahren?

RIEHM Am Tag davor war die Qualifikation im Hammerwerfen. Den ersten Wurf hatte ich zu locker genommen, im zweiten Versuch habe ich mich dann qualifiziert. Vom Attentat habe ich durch unseren Bundestrainer erfahren. Das war ein Riesenschock, wir hatten Angst, denn bis dahin gab es bei uns ja noch keine Attentate. Wir hatten gehofft, dass politisch gesehen Sicherheit besteht, denn München wollte nach den Hitler-Spielen 1936 in Berlin ein ganz anderes Bild bieten. Meine Frau, meine Eltern und mein Heimtrainer waren in Dachau untergebracht. Ich wollte sie eigentlich ins Dorf mitnehmen, aber das ging dann nicht mehr.

Sie haben damals im olympischen Dorf gewohnt. Was haben Sie vom Attentat mitbekommen?

RIEHM Es wusste keiner, wie viele Tote es gegeben hat, wir hatten damals ja nur Fernsehen und Radio. Wir haben mitgefiebert und gehofft, dass alle wieder rauskommen. Die Polizisten sind mit Trainingsanzügen und Gewehren aufs Dach geklettert, das war sehr dilettantisch und wurde auch im Fernsehen übertragen, so dass es auch die Terroristen sehen konnten. Ich konnte die Terroristen von unserer Wohnung aus sehen. Vor zehn Jahren waren wir an der Gedenkstätte in dem Gebäude, wo es passiert ist. Ich habe zudem mitbekommen, wie die Hubschrauber eingeflogen wurden und die Geiseln übergeben wurden. Wir waren erleichtert, dass alle Geiseln ausgeflogen wurden. Das konnten wir hautnah verfolgen, dass sie nach Fürstenfeldbruck ausgeflogen wurden. Prima, endlich Erleichterung! Am nächsten Morgen sagte uns dann der Trainer, dass alle tot waren.

Am 6. September fand dann im Olympiastadion die Trauerfeier statt. Waren Sie dabei? Wie haben Sie die Geschehnisse in diesen Tagen verarbeitet? Gab es Hilfe?

RIEHM Ich bin zu Hause geblieben und ging trainieren. Das Attentat hatte mich runtergezogen, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich hatte einen Tiefpunkt: Jeder Gang zur Kabine ging an dem Gebäude vorbei, wo man die vermummten Terroristen gesehen hatte. Ich konnte das hautnah nachfühlen, die Attentäter hätten es auch auf uns absehen können. Diese Brutalität hatte man so noch nicht erlebt. Das Wort Terroranschlag gab es bis dahin im Vokabular noch nicht. Bis dahin gab es keine Spezialeinheit, die GSG 9 wurde erst danach gegründet. Psychologische Hilfe gab es nicht: Die Stimmung war sehr gedämpft, wir mussten das Beste draus machen.

Ihre Frau Elfriede und Ihre Eltern waren auch vor Ort. Konnten Sie sich mit ihnen austauschen?

ELFRIEDE RIEHM Am Tag des Attentats kam er uns in Dachau besuchen um uns zu sagen, dass es ihm gut geht. Wir hatten ja alle nur Vermutungen. Wir waren alle heilfroh, dass ihm nichts passiert ist. Wir wussten nicht, ob es überhaupt weitergehen würde. Er hatte sich dann mit seinem Heimtrainer Ernst Klement getroffen und trainiert, um die Abläufe beizubehalten.

Am 7. September folgte die Entscheidung im Hammerwerfen im Olympiastadion. Wie konzentriert waren Sie bei der Sache?

KARL-HANS RIEHM Es war richtig, dass die Spiele weitergegangen sind. Es wäre sonst eine Kapitulation gewesen. Der Terror sollte kein Machtmittel für die Zukunft werden. Man musste erkennen: Friede auf Erden ist leider nicht die Realität. Im Endkampf waren die meisten Athleten irgendwie blockiert. Die Leistungen wären normalerweise vermutlich ein bis zwei Meter besser gewesen. Man braucht eine bestimmte Einstellung für Höchstleistungen, vieles entscheidet sich aus der Emotion heraus. Wenn die mentale Stärke gestört ist, wird es schwierig. Man braucht eine unheimliche Überzeugung von dem, was man tut. Und für viele war es die letzte Chance auf eine Medaille. (Anmerkung der Redaktion: Karl-Hans Riehm verpasste das Finale der besten acht und wurde mit 70,12 Metern Zehnter.)

Haben Sie die Abschlussfeier besucht?

RIEHM Zur Abschlussfeier bin ich nicht hingegangen. Ich konnte mich nicht mehr freuen und kein Feuerwerk sehen. Meine Frau ist schon vorher mit meinen Eltern heimgefahren, am gleichen Tag habe ich mich mit zwei Stunden Verzögerung auch auf den Heimweg gemacht.

ELFRIEDE RIEHM Das hat er mir gar nicht gesagt, dass er auch heimfahren wird. Auf einmal kam er auch mit dem weißen Käfer angefahren.

KARL-HANS RIEHM Ich konnte einfach keine fröhliche Abschlussfeier machen. Nach München habe ich drei Monate Pause gemacht und gar nicht trainiert. Ich habe vieles infrage gestellt.

Beschäftigt Sie das Attentat von München auch heute, 50 Jahre später, noch manchmal?

RIEHM Die Regierungsmitglieder haben auf einmal die Realität gesehen. Mit der Baader-Meinhof-Bande wurde es krass. Die öffentliche Meinung hatte sich gewandelt: Aus der Rebellion der Jugend, die gerechtfertigt war, wurde eine Gewaltausübung. Für meine Zukunft habe ich damals alles auf den Prüfstand gestellt, es ging um die Existenz. 1973 habe ich mein Examen gemacht, das war mir wichtiger. Ich habe alles noch mal umgekrempelt und bin mit Beruf/Studium und dem Sport immer zweigleisig gefahren. 1973 wurde ich dann Deutscher Meister und habe den Europacup gewonnen, ich war auf dem richtigen Weg. Die Erinnerungen an das Attentat kamen 1976 in Montreal noch einmal hoch. Da hatten wir einen Vergleich: Schon bei der Ankunft wurden wir in separate Terminals geleitet. Die Busse waren alle mit bewaffneten Polizisten ausgestattet und wir wurden von Hubschraubern begleitet. Als wir einen Ausflug zu den Niagara-Fällen gemacht hatten, kamen wir im Dunkeln zurück. Die Sportler wurden in separaten Räumen untergebracht. Da dachten wir schon, es wäre wieder etwas passiert – aber es war nur eine Schutzvorkehrung. Es war beklemmend, man kam sich vor wie im Käfig. Die Leichtigkeit war nicht vorhanden.

Sind Sie ein Befürworter der Ausrichtung von Olympischen Spielen in Deutschland – vielleicht sogar noch einmal in München wie 1972?

Als letztes Team marschiert die deutsche Olympia-Mannschaft mit Karl-Hans Riehm (rechts hinten im Team in der Bildmitte) bei der Eröffnungsfeier ins Münchner Olympiastadion. Foto: TV/DOSB

Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert im olympischen Dorf in München, in dem auch Karl-Hans Riehm wohnte, den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten. Die palästinensischen Attentäter waren am 5. September in das Quartier der israelischen Mannschaft eingedrungen, töteten zwei Athleten und nahmen neun Sportler als Geiseln. Nach rund 18 Stunden endete der Terrorakt mit einem Blutbad auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck – insgesamt starben 17 Menschen. Foto: dpa/Horst Ossinger

Rückkehr nach 50 Jahren: Karl-Hans Riehm im Olympiapark München beim Besuch der European Championships 2022. Foto: TV/Elfriede Riehm

RIEHM Das positive Gefühl war vor zwei Wochen wieder da – ich habe gar nicht an das Attentat gedacht. Ja, ich bin ein Befürworter, und in München wäre alles vorhanden. Der Olympiapark ist eine wunderbare Anlage, die Infrastruktur von München wäre prädestiniert. Die Zuschauer waren alle so euphorisch. Als Gewitterwolken aufzogen und es eine Sturmwarnung gab, musste die Gegengerade geräumt werden. Alle Zuschauer kamen unters Zeltdach, alles lief ruhig ab. Die Stimmung war super, die Leute haben Musik gemacht und sich gefreut, als es weiterging. Alle waren gut gelaunt. Vor ein paar Jahren war ich mit Freunden in Rio de Janeiro und stand vor dem Maracana-Stadion, wo das Finale der Fußball-WM 2014 stattgefunden hatte und Deutschland Weltmeister wurde. Da war alles vergammelt.

