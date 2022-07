Leichtathletik-WM : Kaul ohne WM-Medaille - Zehnkampf-Gold für Mayer

Eugene Die Aufholjagd von Titelverteidiger Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM in Eugene ist nicht wie erhofft noch auf einem Medaillenplatz im Zehnkampf zu Ende gegangen.

Abgesehen von der persönlichen Bestleistung in 14,27 Sekunden über die 110 Meter Hürden gab es an Tag zwei keine Ausschläge nach oben. Vor allem in seiner Königsdisziplin Speerwurf blieb Kaul mit 69,74 Metern weit hinter der beim WM-Triumph 2019 in Doha aufgestellten Bestweite von 79,05 Metern zurück. Sie war ein Schlüssel zum Sensations-Coup in Katar.