Olympische Spiele : Kein Tokio-Ticket für Leichtathleten Storl und Harting

Frankfurt/Main Die olympische Kernsportart Leichtathletik hat ihr Tokio-Team nominiert. In einer schwierigen Saison mit vielen Verletzten fehlen einige Routiniers.

Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 ist nur Ersatz im Aufgebot für die Sommerspiele, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag in seiner weiteren Nominierungsliste veröffentlicht hat. Größte Hoffnungsträger sind Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, der derzeit weltweit herausragende Speerwerfer Johannes Vetter und Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul.

Christoph Harting, der Bruder von 2012-Olympiasieger Robert Harting, hatte seit seinem Triumph 2016 in Rio nie wieder an große Weiten anknüpfen können und wurde in dieser Saison auch von der nationalen Konkurrenz überflügelt. Nur wenn Daniel Jasinski (Wattenscheid), Clemens Prüfer (Potsdam) oder David Wrobel (Magdeburg) ausfallen, darf der 31-Jährige für die am 30. Juli beginnenden Leichtathletik-

Wettkämpfe in Tokio nachrücken.