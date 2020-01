Ausnahmeläuferin : Klosterhalfen bestreitet Olympia-Vorbereitung bei US-Coach

Frankfurt Die WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen wird die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio weiter bei ihrem Trainer Pete Julian in Portland/USA bestreiten, bestätigte ihr Management.

Wie das Management der deutschen Ausnahmeläuferin weiter mitteilte, wird die 22-jährige gebürtige Bonnerin, die bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha Bronze über 5000 Meter gewann, in der Hallensaison nur zwei oder drei Wettkämpfe in den USA bestreiten. Nicht geplant sei ein Start bei den deutschen Hallen-Meisterschaften am 22./23. Februar in Leipzig.