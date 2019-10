Titelkämpfe in Doha : Klosterhalfen rennt in den WM-Endlauf über 5000 Meter

Doha Konstanze Klosterhalfen hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha das Finale über 5000 Meter erreicht.

Den Endlauf am Samstag (20.25 Uhr) verpasste Hanna Klein aus Schorndorf. Hallen-Vize-Europameisterin Klosterhalfen gilt als große Medaillenhoffnung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, nachdem sie in diesem Jahr jeweils drei nationale Rekorde in der Halle und im Freien aufgestellt hat und in die Weltspitze gerannt ist. Bei den deutschen Meisterschaften im August in Berlin verbesserte sie die Bestmarke über 5000 Meter auf 14:26,76 Minuten.