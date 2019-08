Diamond League in Birmingham : Klosterhalfen verbessert auch deutschen Meilen-Rekord

Konstanze Klosterhalfen lief die 1609 Meter beim Diamond-League-Meeting in Birmingham in 4:21,11 Minuten. Foto: Martin Rickett/PA Wire.

Birmingham Deutschlands großes Lauf-Talent Konstanze Klosterhalfen hat nun auch den 34 Jahre alten Meilen-Rekord gebrochen.

Die 22-Jährige von Bayer Leverkusen gewann das Rennen über die klassischen 1609 Meter beim Diamond-League-Meeting in Birmingham in 4:21,11 Minuten. Klosterhalfen blieb damit 48 Hundertstel-Sekunden unter der bisherigen nationalen Bestmarke von Ulrike Bruns: Die Potsdamerin war auf der nichtolympischen Distanz am 21. August 1985 in Zürich 4:21,59 Minuten gerannt.