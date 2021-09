Diamond League : Klosterhalfen wird Achte - Duplantis scheitert an Weltrekord

Brüssel Die deutsche Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen rennt ihrer Topform weiter hinterher. In Brüssel wird sie Achte. Knapp an der Weltrekordhöhe im Stabhochsprung scheitert Überflieger Armand Duplantis.

Der Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre kam im Stabhochsprung nicht über 5,65 Meter und den 9. Platz hinaus. Die Lufthoheit hatte einmal mehr Olympiasieger Duplantis, der mit 6,05 Metern gewann, aber dreimal an der Weltrekordhöhe von 6,19 Meter scheiterte. Er selbst hatte die Bestmarke von 6,18 Meter am 15. Februar 2020 in Glasgow aufgestellt. Diese Höhe wird vom Weltverband World Athletics als offizieller Weltrekord geführt, obwohl er in der Halle gelungen war.