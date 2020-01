Meeting in Boston : Klosterhalfen zum Hallen-Start Zweite über 1500 Meter

Wurde in Boston Zweite über 1500 Meter. Foto: Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Wire/dpa.

Boston Langstrecken-Ass Konstanze Klosterhalfen hat zum Auftakt der Leichtathletik-Hallensaison in Boston Rang zwei über 1500 Meter belegt.

Die 22-Jährige aus Leverkusen musste sich in 4:04,38 Minuten beim ersten Meeting der World Indoor Tour am Samstagabend (Ortszeit) der Australierin Jessica Hull (4:04,14) geschlagen geben. Der deutsche Rekord der WM-Dritten über 5000 Meter liegt auf der kurzen Strecke bei 4:02,70 Minuten, aufgestellt am 9. Februar 2019 in New York.

Klostermann wird ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio weiter bei ihrem Trainer Pete Julian in Portland/USA bestreiten, wie kürzlich ihr Management bestätigt hatte. Der US-Coach stand wegen seiner Tätigkeit im Nike Oregon-Project in der Kritik, das nach der Sperre des Cheftrainers Alberto Salazar wegen Verstößen gegen das Doping-Reglement geschlossen wurde.