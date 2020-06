Deutsche Meisterschaften : Krause verärgert: Kein Hindernislauf in Braunschweig

Krause verärgert: Kein Hindernislauf in Braunschweig

Kein Hindernislauf bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig: Gesa Felicitas Krause ist sauer. Foto: Michael Kappeler/dpa

Frankfurt/Main Hindernis-Ass Gesa Krause ist erbost darüber, dass bei den geplanten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig keine Laufwettbewerbe ab 1500 Meter zum Programm gehören.

„Kein Hindernislauf und keine Mittelstrecken bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr - ich bin sprachlos“, kritisierte die 27-jährige zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis von der LG Eintracht Frankfurt bei Instagram.

Die Titelkämpfe in Braunschweig sollen nach der Corona-Verordnung ohne Zuschauer und unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ausgetragen werden. In den Läufen ab 1500 Meter sieht der Deutsche Leichtathletik-Verband die Einhaltung als nicht zu gewährleisten an.