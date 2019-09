Olympia-Chance „gegen null“ : Kreuzbandriss bei Zehnkämpfer Rico Freimuth

Doha Zehnkämpfer Rico Freimuth hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, teilte der WM-Zweite aus Halle/Saale zunächst auf Instagram mit.

Die Chance auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr würde „gegen null“ gehen, sagte Freimuth der Deutschen Presse-Agentur. „Da muss man kein Hellseher sein.“ Auf die Teilnahme an der Leichtathletik-WM in Doha hatte er verzichtet.