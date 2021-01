22,82 Meter : Kugelstoß-Olympiasieger Crouser stellt Hallen-Weltrekord auf

Ryan Crouser hat mit 22,82 Metern einen neuen Hallen-Weltrekord im Kugelstoßen aufgestellt. Foto: picture alliance / Rainer Jensen/dpa

Fayetteville Kugelstoß-Olympiasieger Ryan Crouser hat bei einem internationalen Leichtathletik-Meeting in den USA einen Weltrekord aufgestellt. Der 28 Jahre alte Amerikaner gewann am Sonntag in Fayetteville (Arkansas) mit 22,82 Metern.

Damit übertrumpfte der WM-Zweite die alte Bestmarke seines Landsmannes Randy Barnes aus dem Jahr 1989 um 16 Zentimeter. Crouser übertraf in dem Wettkampf mit 22,70 und 22,48 noch zwei weitere Male die 22-Meter-Marke. Den Freiluft-Weltrekord hält Barnes mit 23,12 seit dem Mai 1990. Crousers Bestleistung steht bei 22,91, die er im vorigen Jahr erzielt hat.