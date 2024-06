Leichtathletik-EM Kurze Läufe Richtung Paris: Kaul erkennt Zehnkampf-Schwächen

„Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so an einer Hürde hängengeblieben bin, wann ich das letzte Mal so schlecht hochgesprungen bin“, sagte der 26 Jahre alte Mainzer. „Das sind so Sachen, die dürfen einfach nicht mehr passieren. Und da werden wir jetzt mal dran arbeiten, dass es in Paris auch besser läuft.“