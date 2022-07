Leichtathletik : Leichtathletik-WM wird 2025 in Tokio ausgetragen

Die Olympiastadt Tokio wird 2025 die Leichtathletik-WM austragen. Foto: ---/kyodo/dpa

Eugene Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden 2025 in Tokio ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee des Weltverbandes World Athletics am Donnerstag (Ortszeit) in Eugene/USA, wo ab diesem Freitag bis zum 24. Juli die WM stattfindet.

Japans Hauptstadt wird damit vier Jahre nach den Olympischen Spielen erneut Schauplatz eines Sportgroßereignisses. Bei den Tokio-Spielen waren wegen der Corona-Pandemie nur wenige Zuschauer im Olympiastadion zugelassen. Die Metropole setzte sich mit der WM-Bewerbung gegen Nairobi, Kattowitz und Singapur durch.

Im kommenden Sommer ist Budapest der Austragungsort für die nächste WM. Die ursprünglich für 2021 vorgesehenen Weltmeisterschaften in Eugene waren wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben worden.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-28806/2

(dpa)