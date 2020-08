Stabhochsprung-Hoffnung : Lita Baehre: Große Ziele, flotte Sprüche, keine Limits

Berlin Bei der abgesagten Leichtathletik-EM wäre Bo Kanda Lita Baehre ein Medaillenkandidat gewesen. Zweimal schraubte der 21-Jährige kürzlich seine Bestleistung hoch - bis auf 5,81 Meter. Über die sechs Meter spricht der Stabartist ungern. Er wird sie wohl irgendwann springen.

Limits setzt sich Bo Kanda Lita Baehre nicht. Im Gegenteil. „Ich will einmal der beste Stabhochspringer der Welt werden, der Beste aller Zeiten. Auf jeden Fall. Ich bin da so überzeugt von, das ist auf jeden Fall mein Ziel“, sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich werde erst mit meiner Karriere zufrieden sein, wenn das der Fall gewesen sein wird.“

Erst vor gut einer Woche hat Lita (Name seines kongolesischen Großvaters) Baehre (Name seiner Mutter) seine persönliche Bestleistung bei den #TrueAthletes Classics an seinem Trainingsort gleich zwei Mal höher geschraubt: erst auf 5,76, dann auf 5,81 Meter. „Ich bin nicht traurig, dass es keine EM gibt“, versicherte der gebürtige Düsseldorfer - und dankte dem DLV: „Es hat mich umso mehr gefreut, dass wir noch so ein Highlight wie die deutschen Meisterschaften in Braunschweig hatten.“