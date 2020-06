Sprint-Ass : Lückenkemper: USA-Team „wie ein kleiner Ritterschlag“

Gina Lückenkemper hat sich im vorigen Jahr der internationalen Trainingsgruppe in Clermont angeschlossen. Foto: Michael Kappeler/dpa

München Der Sprung über den Atlantik zum Team von Lance Brauman in Florida hat sich für Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper „wie ein kleiner Ritterschlag“ angefühlt.

Sie habe im vorigen Jahr einfach die große Chance genutzt, sich der internationalen Trainingsgruppe in Clermont anzuschließen. „Das ist schon eine sehr elitäre Gruppe“, sagte die 23-Jährige in einem Instagram-Interview von BR24 Sport. In den USA trainiert sie unter anderen mit dem einheimischen 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles.