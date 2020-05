Sprint-Star : Lückenkemper zum Doping: Betrüger finden immer einen Weg

„Ich glaube, wer betrügen will, findet eh immer einen Weg“, sagt Gina Lückenkemper zum Thema Doping. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Doping wird den Sport nach Meinung von Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper immer überschatten.

„Ich glaube, wer betrügen will, findet eh immer einen Weg. Das galt schon vor der Corona-Krise. Deswegen will ich mich damit auch gar nicht zu sehr auseinandersetzen“, sagte die 23-Jährige in einem Interview des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.