Leichtathletik-WM Marathonläuferin Kejeta Elfte bei WM - Gold an Äthiopien

Kejeta war in diesem Jahr nach einer Babypause zurückgekehrt. Die einzige deutsche Starterin hielt sich von Beginn an in der Gruppe der Favoritinnen auf, ohne sich an der Spitze zu zeigen. Die in Äthiopien geborene einstige Zweite der Halbmarathon-WM musste dann nach gut 28 Kilometern bei schon 25 Grad die Besten ziehen lassen. Vor der letzten der vier Runden betrug der Rückstand bereits 50 Sekunden, Kejeta lief aber wacker bis ins Ziel durch.