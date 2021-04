Rennen in Enschede : Marathonläuferin Steinruck siegt und holt Olympia-Ticket

Rennen in Enschede

Marathonläuferin Katharina Steinruck in Aktion. Foto: Silas Stein/dpa

Enschede Die Frankfurterin Katharina Steinruck hat mit dem Sieg beim Marathon im niederländischen Enschede das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst.

In persönlicher Bestzeit in 2:25:59 Stunden siegte die 31-jährige deutsche Ex-Meisterin vor der Portugiesin Sara Moreira, die in 2:26:42 Stunden ins Ziel kam.