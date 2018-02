Mehrkämpferin Salman-Rath muss für EM-Saison absagen

Mehrkämpferin und Weitspringerin Claudia Salman-Rath hat sich einer weiteren Knie-Operation unterziehen müssen und die Leichtathletik-Saison vorzeitig beendet. dpa

„Natürlich knabbert die Absage der Heim-Europameisterschaft noch an mir. Aber in Hinsicht auf die Weltmeisterschaft 2019, Olympia 2020, aber vor allem meine Gesundheit musste das einfach sein“, sagte die 31-Jährige in einem Interview auf der Homepage ihres Vereins Eintracht Frankfurt.

Bei der EM in Berlin (7. bis 12. August) wollte die deutsche Weitsprung-Meisterin von 2017 und Siebenkampf-Spezialistin in Top-Form sein. Doch die Operation, „die ich ursprünglich erst nach der Saison 2018 machen wollte, wurde nun vorgezogen“. Ihr sei relativ schnell klar geworden, „dass ich diese Saison absagen muss. Ich wollte bei der EM in Berlin konkurrenzfähig sein, und das wäre so einfach nicht möglich gewesen“, erklärte Salman-Rath. Diese Entscheidung „war keine leichte und belastet mich natürlich mental. Da ist ein wenig Ruhe für Kopf und Körper wichtig.“

