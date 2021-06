Titelkämpfe in Braunschweig : „Mein Leben hat sich gelohnt“: Zernikel im Glück

Titelkämpfe in Braunschweig

Braunschweig Bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig ist für Stabhochspringer Oleg Zernikel der Olympia-Traum in Erfüllung gegangen. Statt Höchstleistungen reichten für Asse wie Speerwerferin Christin Hussong solide sportliche Arbeit zum Titelgewinn.

Stabhochspringer Oleg Zernikel ist der glücklichste Leichtathlet am ersten Tag der deutschen Meisterschaften in Braunschweig gewesen.

Der 26-Jährige aus Landau gewann den ersten Meistertitel und löste das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio 5,80 Meter. „Mein Leben hat sich gelohnt, das Lebensziel ist erreicht“, sagte der gebürtige Kasache. „Ich habe von Olympia angefangen zu träumen, als ich aufhören wollte - das war 2016.“ Der entthronte Titelverteidiger und WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) wurde mit 5,70 Metern Zweiter.

Mehr angenehme Pflicht als Kür war der fünfte Sieg bei den nationalen Medaillenkämpfen für Ausnahmespeerwerferin Christin Hussong. Die Europameisterin aus Zweibrücken gewann mit soliden 63,30 Metern dennoch unangefochten. Eine Woche nach ihrem grandiosen 69,19-Meter-Wurf bei der Team-EM, mit dem sie die Nummer zwei in der Weltbestenliste hinter der Polin Maria Andrejczyk (71,40) ist, war die Luft erstmal raus. „Ich bin sehr motiviert, aber ich muss die 69 Meter erst mal realisieren“, sagte die 27-Jährige, die in Japan auftrumpfen will: „Ich möchte auf jeden Fall eine Medaille gewinnen.“