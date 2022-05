Leichtathletik : Mihambo gewinnt auch in Dessau - „Probleme“ stoppen Vetter

Mihambo gewinnt auch in Dessau - „Probleme“ stoppen Vetter

Malaika Mihambo gewann beim Meeting in Dessau mit einem Sprung über 6,49 Meter. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Dessau Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat sich erwartungsgemäß den Sieg beim Leichtathletik-Meeting in Dessau gesichert. Für ihren Erfolg im Paul-Greifzu-Stadion genügten der 28-Jährigen 6,49 Meter.

Den Weitsprung-Wettkampf am Samstag in Birmhingham hatte Mihambo noch mit 7,09 Metern gewonnen. Der Erfolg vor Merle Homeier von der LG Göttingen war Mihambos vierter Sieg bei der Veranstaltung in Sachsen-Anhalt.