Leichtathletik Mihambo Gold-Favoritin im EM-Finale - Weber doch noch stark

Auch Titelverteidiger Julian Weber machte zwei Jahre nach seinem Triumph in München Lust auf den großen Schlussabend in Rom und erreichte mit 85,01 Metern als Bester das Finale - allerdings erst nach zwei schwächeren Würfen in der Qualifikation. Beim EM-Abschluss dabei sind auch alle vier deutschen Staffeln nach guten Leistungen am Dienstag, 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg weckte ebenfalls leise Medaillenhoffnungen.