Leichtathletik Mihambo mit Sieben-Meter-Sprung ins EM-Finale

Die deutschen Sprinterinnen um Gina Lückenkemper zogen zwei Jahre nach EM-Gold in München mit einer ungewohnten Besetzung ins EM-Finale ein. In der Qualifikation belegte das deutsche Quartett Sophia Junk, Nele Jaworski, Lückenkemper und Rebekka Haase Platz drei in 42,47 Sekunden. Das genügte für das direkte Weiterkommen in den Endlauf an diesem Mittwochabend.