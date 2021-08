Olympia : Mihambo nach Gold-Sprung: „Hingelegt und geschlafen“

Tokio Auf eine große Siegesparty hat Malaika Mihambo nach ihrem Gold-Sprung von Tokio verzichten müssen.

Bis zu den nächsten Olympischen Spielen in Paris 2024 will sie auf jeden Fall weitermachen. „Ja, ich denke schon. Das hat man an meiner Startnummer gesehen, die hat es schon angekündigt“, sagte sie. Mit der Zahl 24 endete ihre Startnummer.

Doch so richtig ist bei Mihambo noch nicht angekommen, was sie am Tag zuvor mit ihrem Sieben-Meter-Satz im letzten Versuch geschafft hat. „Eigentlich freue ich mich nur, dass ich gewonnen habe: Ich glaube ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, die Tragweite wird einem erst im Nachhinein so bewusst“, sagte die 27-Jährige von der LG Kurpfalz. „Es kommt immer so in Schüben.“