Leichtathletik Mihambo sagt Istaf-Start ab und beendet Saison vorzeitig

„Die Nachwirkungen meiner Corona-Infektion im Juni sind leider immer noch spürbar. In Absprache mit meinen Ärzten habe ich mich entschlossen, die Saison vorzeitig zu beenden. Mein Körper braucht Erholung, um bald wieder voller Energie und Kraft ins Training einsteigen zu können“, wird Mihambo zitiert. Die Corona-Infektion hatte die 30-Jährige in der Vorbereitung auf Olympia in Paris ausgebremst.