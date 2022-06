Leichtathletik : Mihambo springt zum Meistertitel - Mehrere Hoffnungen für WM

Berlin Weitsprung-Ass Malaika Mihambo springt aus dem Training heraus unangefochten zum nächsten deutschen Meistertitel. Für weitere Höhepunkte sorgen unter anderen Gina Lückenkemper und Kristin Pudenz.

Malaika Mihambo holte sich an einem warmen Sommerabend den verdienten Applaus der Leichtathletik-Fans im Olympiastadion ab. Angeführt von der Titelverteidigerin haben gleich mehrere deutsche WM-Hoffnungen bei den nationalen Meisterschaften in Berlin Selbstvertrauen für die anstehenden Welttitelkämpfe geschöpft.

Weltmeisterin und Olympiasiegerin Mihambo sprang in Berlin gute 6,85 Meter und war zum sechsten Mal die Beste in Deutschland. Geglänzt hatten schon am Samstag auch Gina Lückenkemper mit einem 100-Meter-Sprint unter elf Sekunden sowie Diskuswerferin Kristin Pudenz, die bei der WM ab dem 15. Juli in Eugene in den USA zu den Medaillenkandidatinnen zählt. Mit der Heim-EM in München folgt ab dem 15. August noch ein Höhepunkt.