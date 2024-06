Leichtathletik Mihambo über „Grenzerfahrung“ und deutsche Chancen

In zwei Monaten steht dann der Jahreshöhepunkt bei den Olympischen Spielen in Paris an. „Beim Sieg geht es immer um den Tag X - und da wird sich auch in Paris entscheiden, wer gewinnt“, sagt die Sportlerin von der LG Kurpfalz. Nach einer EM-„Grenzerfahrung“ vor zwei Jahren in München will sie die Titelkämpfe in Italien genießen.