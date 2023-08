Leichtathletik-WM Nach Halbzeitführung: Zehnkämpfer Neugebauer ohne Medaille

Ein Jahr nach Gold und Bronze bei der WM in Eugene - dem bislang schlechtesten Abschneiden einer deutschen Auswahl - erlebte der als Führender in den Samstag gegangene Neugebauer eine Schwächephase zum Auftakt der zweiten Hälfte. Davon erholte sich der 23-Jährige zwar, mit 8645 Punkten schaffte es der in Texas studierende Weltjahresbeste aber nicht auf das Podest und blieb auch fast 200 Punkte unter seinem deutschen Rekord vom Juni.